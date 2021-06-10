Пожар произошёл в местности Олзон
Вчера вечером в селе Тарбагатай в Бурятии, в местности Олзон на свалке загорелся мусор. Площадь пожара составила 50 кв.метров.
- Выехавшие на место пожарные не допустили распространения огня по всей территории свалки. Они проливали горевший мусор около полутора часов, до полной ликвидации возгорания, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено выжигать сухую траву, разводить костры и сжигать мусор.
В соответствии с КоАП РФ (ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности на земельных участках влечёт наложение штрафа:
• на физические лица от 2,000 рублей до 3,000 рублей
• на должностные лица от 6,000 рублей до 15,000 рублей
• на юридические лица от 150,000 рублей до 200,000 рублей
В Бурятии горящую свалку тушили 1,5 часа
Происшествия, Фото:
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