В Улан-Удэ домушника поймали с поличным

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вор залез в дом на Верхней Берёзовке



Вчера вечером, 9 июня, в Улан-Удэ росгвардейцы предотвратили кражу из частного дома.



Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила сообщение о том, что неизвестный разбил окно и проник в дом на Верхней Берёзовке.



Росгвардейцы прибыли на место и задержали домушника с поличным. Вор в этот момент в доме складывал ценные вещи и деньги.



- О происходящей краже в правоохранительные органы сообщила соседка. Она увидела, как неизвестный проник в жилище. Со слов бдительной женщины, задержанный мужчина ранее пытался проникнуть и в её дом. Но тогда хозяева его заметили, и он убежал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники вневедомственной охраны передали 57-летнего мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

