Вор залез в дом на Верхней Берёзовке
Вчера вечером, 9 июня, в Улан-Удэ росгвардейцы предотвратили кражу из частного дома.
Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила сообщение о том, что неизвестный разбил окно и проник в дом на Верхней Берёзовке.
Росгвардейцы прибыли на место и задержали домушника с поличным. Вор в этот момент в доме складывал ценные вещи и деньги.
- О происходящей краже в правоохранительные органы сообщила соседка. Она увидела, как неизвестный проник в жилище. Со слов бдительной женщины, задержанный мужчина ранее пытался проникнуть и в её дом. Но тогда хозяева его заметили, и он убежал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники вневедомственной охраны передали 57-летнего мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ домушника поймали с поличным
Происшествия, Фото:
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