Осуждённый добивался, чтобы ему в колонию пронесли телефон
В Селенгинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего осуждённого, пытавшегося подкупить сотрудника колонии. Мужчина обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, в декабре 2020 года осуждённый неоднократно обращался к начальнику отряда по воспитательной работе исправительной колонии с предложением пронести ему мобильный телефон и две сим-карты. За это осуждённый предложил 20 тысяч рублей.
Однако сотрудник колонии отказывался. Он объяснял, что это незаконно, а использование мобильной связи в исправительном учреждении запрещено. О попытке подкупа сотрудник также доложил руководству колонии. Тогда и развернулась операция по поимке взяточника.
Осуждённый, решив, что всё удалось, связался со знакомым, который недавно вышел из колонии, а сейчас живёт в Улан-Удэ. Его мужчина попросил купить телефон, две сим-карты и передать устройство, а также 20 тысяч рублей, сотруднику колонии.
Встреча посредника с сотрудником колонии произошла под контролем оперативных служб. После передачи телефона, сим-карт и денег посредник был задержан.
Под тяжестью собранных доказательств осуждённый признался в совершении преступления и дал подробные показания.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
В Бурятии осуждённый пытался подкупить сотрудника колонии
Происшествия, Фото:
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