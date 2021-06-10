В Бурятии из-за костра рыбака загорелся лес

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара. Они действовали в Иволгинском и Прибайкальском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Прибайкальском районе лесной пожар возник из-за непотушенного костра у реки. У кострища были найдены снасти и принадлежности для рыбалки.
В Иволгинском районе пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём на расстоянии около 500 метров друг от друга. На тушении работал 41 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано восемь единиц лесопожарной техники.
Лесники в течение двух часов локализовали возгорания, не дав огню распространиться на большую площадь. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,3 га.
На утро 10 июня все лесные пожары ликвидированы.
Кроме этого, в Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка.
- Насаждения представлены малоценными древостоями. Очаг находится в горной труднодоступной местности - отсутствуют дороги, применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Прогулки по лесу, а также разведение костров, выжигание сухой травы и мусора запрещено.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях в СМИ и соцсетях «прогремела» история со штрафом главе Бурятии Алексею Цыденову за разведённый костёр на берегу реки. В пресс-службе правительства, в свою очередь, подчеркнули, что это не была пиар-акция.