В Иркутской области «Тойота» сбила подростка на самокате

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Подросток на самокате пересекал проезжую часть



Накануне днём, 9 июня, в Слюдянке на 103 км федеральной дороги «Байкал» под колёса автомобиля попал 14-летний подросток, ехавший на самокате.



- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, не убедившись в безопасности своего переезда, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



В результате происшествия подросток доставлен в медицинское учреждение.



- Помните, что средства индивидуальной мобильности не игрушка! Купив такое устройство ребенку, объясните ему основные правила безопасного поведения во время катания, поскольку неукоснительное их соблюдение – залог сохранения жизни и здоровья ваших детей, - обратились госавтоинспекторы к родителям.

