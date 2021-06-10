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В Иркутской области «Тойота» сбила подростка на самокате

В Иркутской области «Тойота» сбила подростка на самокате
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Подросток на самокате пересекал проезжую часть

Накануне днём, 9 июня, в Слюдянке на 103 км федеральной дороги «Байкал» под колёса автомобиля попал 14-летний подросток, ехавший на самокате.

- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, не убедившись в безопасности своего переезда, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

В результате происшествия подросток доставлен в медицинское учреждение.

- Помните, что средства индивидуальной мобильности не игрушка! Купив такое устройство ребенку, объясните ему основные правила безопасного поведения во время катания, поскольку неукоснительное их соблюдение – залог сохранения жизни и здоровья ваших детей, - обратились госавтоинспекторы к родителям. 
ДТП самокаты
 
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