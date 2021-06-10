Подросток на самокате пересекал проезжую часть
Накануне днём, 9 июня, в Слюдянке на 103 км федеральной дороги «Байкал» под колёса автомобиля попал 14-летний подросток, ехавший на самокате.
- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, не убедившись в безопасности своего переезда, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В результате происшествия подросток доставлен в медицинское учреждение.
- Помните, что средства индивидуальной мобильности не игрушка! Купив такое устройство ребенку, объясните ему основные правила безопасного поведения во время катания, поскольку неукоснительное их соблюдение – залог сохранения жизни и здоровья ваших детей, - обратились госавтоинспекторы к родителям.
В Иркутской области «Тойота» сбила подростка на самокате
Происшествия, Фото:
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