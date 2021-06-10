Конфликт произошёл во время застолья
8 июня в больницу с проникающим ранением грудной клетки был доставлен 37-летний житель Гусиноозёрска, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Предварительно установлено, что днём у себя дома во время застолья мужчина поругался с женой. 36-летняя женщина ударила супруга ножом.
В отношении неё избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведётся следствие.
В Бурятии женщина пырнула ножом супруга
Происшествия, Фото:
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