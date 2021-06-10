В Бурятии женщина пырнула ножом супруга

Конфликт произошёл во время застолья



8 июня в больницу с проникающим ранением грудной клетки был доставлен 37-летний житель Гусиноозёрска, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что днём у себя дома во время застолья мужчина поругался с женой. 36-летняя женщина ударила супруга ножом.



В отношении неё избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведётся следствие.



