Бурятский «самоделкин» предстал перед судом
39-летний умелец из Бичурского района Бурятии, смастеривший огнестрельное оружие, предстал перед судом.
Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В январе 2021 года мужчина, не имея соответствующей лицензии, самодельным способом изготовил нарезное огнестрельное оружие. Его мужчина собрал на основе автомата, непригодного для стрельбы.
Своё оружие гражданин хранил в гараже до марта 2021 года, когда его обнаружили полицейские.
Бичурский районный суд назначил виновному два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Незаконно изготовленное оружие суд постановил уничтожить.
Житель Бурятии собрал огнестрельное оружие своими руками
Происшествия, Фото:
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