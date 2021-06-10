Житель Бурятии собрал огнестрельное оружие своими руками

Бурятский «самоделкин» предстал перед судом



39-летний умелец из Бичурского района Бурятии, смастеривший огнестрельное оружие, предстал перед судом.



Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В январе 2021 года мужчина, не имея соответствующей лицензии, самодельным способом изготовил нарезное огнестрельное оружие. Его мужчина собрал на основе автомата, непригодного для стрельбы.



Своё оружие гражданин хранил в гараже до марта 2021 года, когда его обнаружили полицейские.



Бичурский районный суд назначил виновному два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Незаконно изготовленное оружие суд постановил уничтожить.



