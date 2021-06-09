В Чите водителя, покинувшего место ДТП, отправили на принудительные работы

Машина наехала на бордюр, а затем на пешехода



27-летний читинец признан виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённом с оставлением места аварии.



В декабре 2020 года ранее лишённый прав молодой человек двигался на своём автомобиле Honda Civic Ferio по улицам Читы со скоростью более 60 км/ч. На Агинском тракте при повороте он не справился с управлением, что привело к боковому заносу машины. Автомобиль наехал на бордюр, а затем на пешехода, который гулял по тропинке в лесу.



Водитель вызвал получившему тяжкие телесные повреждения пострадавшему скорую помощь. После его госпитализации, опасаясь негативных для себя последствий, он оставил место ДТП, объяснив это тем, что не знал о необходимости вызова полицейских.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием из заработка ежемесячно 10% в доход государства. Дополнительно он лишён права управления транспортом на 2 года 11 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.

