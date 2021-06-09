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В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и легковушка

В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и легковушка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилист не предоставил преимущество трамваю

Сегодня в Улан-Удэ около девяти часов утра на «Еврозоне» произошло ДТП с участием «легковушки» и трамвая. Пенсионер на Нonda Мobilio выехал на рельсы и не предоставил преимущество трамваю.

Автомобиль получил сильные механические повреждения.



- ДТП обошлось без пострадавших. На данном участке образовалась пробка из трамваев - встали четыре вагона, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.


 

- На трамвае доехал до остановки «Центральный рынок», дальше кондуктор и машинист попросили выйти всех. До работы добирались пешком, шли вдоль трамвайных путей. Когда проходил мимо места аварии, это где-то 9 часов было, машину уже убрали и трамваи продолжили движение, - рассказал другой очевидец.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 мая напротив рынка «Тумэр Морин» на улице Ботаническая трамвай «прошил» «Тойоту Пробокс».

14 мая на Элеваторе столкнулись трамвай и автобус Fiat Ducato с пассажирами.

В декабре 2020 года на проспекте Строителей трамваю пришлось брать на таран легковушку, застрявшую на рельсах после аварии.

ДТП трамвай
 
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