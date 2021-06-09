В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и легковушка





















Сегодня в Улан-Удэ около девяти часов утра на «Еврозоне» произошло ДТП с участием «легковушки» и трамвая. Пенсионер на Нonda Мobilio выехал на рельсы и не предоставил преимущество трамваю.Автомобиль получил сильные механические повреждения.- ДТП обошлось без пострадавших. На данном участке образовалась пробка из трамваев - встали четыре вагона, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.- На трамвае доехал до остановки «Центральный рынок», дальше кондуктор и машинист попросили выйти всех. До работы добирались пешком, шли вдоль трамвайных путей. Когда проходил мимо места аварии, это где-то 9 часов было, машину уже убрали и трамваи продолжили движение, - рассказал другой очевидец.