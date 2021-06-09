 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

Лжезампред правительства Бурятии вымогает у бизнеса деньги

Лжезампред правительства Бурятии вымогает у бизнеса деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестные мошенники прячутся под маской членов правительства Бурятии

Мошенники от имени членов правительства Бурятии рассылают письма предпринимателям о помощи на закупку вакцины от COVID-19.

- Организации и предприятия Бурятии получают письма с просьбой пожертвовать средства на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Лжесообщения от имени зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева рассылают мошенники, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Письма рассылаются на бланке с символикой правительства Бурятии. Мошенники акцентируют внимание, что на бюджет легла «колоссальная нагрузка в связи с вакцинацией населения». Одно из предприятий агропромышленного комплекса вместе с письмом получило счёт на оплату 388 400 рублей.




Власти Бурятии объясняют, что вся вакцина от коронавирусной инфекции поставляется централизованно и безвозмездно через минздрав России. Поставкой, хранением и распределением занимается только государственное предприятие «Бурятфармация». Вакцина поступает в рамках национального календаря прививок бесплатно, республика её не закупает, а средства республиканского бюджета на эти цели не расходуются, пояснили в правительстве Бурятии.

В настоящее время в Бурятии имеется достаточный объём вакцины. Всего в республику поступило 136 684 доз вакцины Спутник V, 17 010 доз вакцины Эпиваккорона, 780 доз вакцины Ковивак. В транзите и ожидает передачи в транзит 17 400 комплектов Спутник V, 6 480 комплектов Вектор.

Завершили вакцинацию препаратом Спутник V 103 124 человека. На сегодняшний день в республике развернуто 60 пунктов вакцинации, 16 пунктов по Улан-Удэ, 44 в районах республики. Работают 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по вакцинации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2019 году также орудовали мошенники, называвшиеся чиновниками правительства Бурятии. В письмах и звонках, которые получали предприниматели, их просили поддержать «общественно значимые программы», в частности федеральную целевую программу «Жилище».

Тогда жертвой аферистов стал финансовый директор частной фирмы, перечисливший аферистам более 200 тысяч рублей
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты
В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты
Происшествия, 09.06.2021
Из-за обрушения перекрыто движение на региональной дороге Малоархангельск – Урлук
В Улан-Удэ накажут таксиста и пассажиров без масок
В Улан-Удэ накажут таксиста и пассажиров без масок
Происшествия, 09.06.2021
Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте
В Бурятии на угольном разрезе произошёл взрыв
В Бурятии на угольном разрезе произошёл взрыв
Происшествия, 09.06.2021
Сообщается о четырёх пострадавших
В Улан-Удэ именинник ограбил случайного собутыльника
В Улан-Удэ именинник ограбил случайного собутыльника
Происшествия, 09.06.2021
Мужчина попросил позвонить и ушёл с телефоном
В Бурятии появилось видео из подтопленной Бичуры
В Бурятии появилось видео из подтопленной Бичуры
Происшествия, 09.06.2021
Река вышла из берегов из-за выпадения месячной нормы осадков за два дня
В Забайкалье отправили за решётку экс-главврача больницы
В Забайкалье отправили за решётку экс-главврача больницы
Происшествия, 09.06.2021
Главный врач получал взятки от бизнесмена
В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора
В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора
Происшествия, 09.06.2021
Лихачи в Улан-Удэ продолжают сбивать опоры уличного освещения и светофоров
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Происшествия, 09.06.2021
Кастет обнаружили при помощи металлодетектора
В Улан-Удэ новорождённых щенков выкинули в завязанном пакете
В Улан-Удэ новорождённых щенков выкинули в завязанном пакете
Происшествия, 09.06.2021
Волонтёры рассказали, что их сердца «обливаются кровью от осознания такой невероятной жестокости людей»
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
Происшествия, 09.06.2021
По делу проходят два подозреваемых, один из них гражданин Китая
Братчанин с поличным поймал грабителя
Братчанин с поличным поймал грабителя
Происшествия, 09.06.2021
Прохожий кинулся за убегавшим преступником

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^