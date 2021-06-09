Лжезампред правительства Бурятии вымогает у бизнеса деньги

Мошенники от имени членов правительства Бурятии рассылают письма предпринимателям о помощи на закупку вакцины от COVID-19.
- Организации и предприятия Бурятии получают письма с просьбой пожертвовать средства на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Лжесообщения от имени зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева рассылают мошенники, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Письма рассылаются на бланке с символикой правительства Бурятии. Мошенники акцентируют внимание, что на бюджет легла «колоссальная нагрузка в связи с вакцинацией населения». Одно из предприятий агропромышленного комплекса вместе с письмом получило счёт на оплату 388 400 рублей.
Власти Бурятии объясняют, что вся вакцина от коронавирусной инфекции поставляется централизованно и безвозмездно через минздрав России. Поставкой, хранением и распределением занимается только государственное предприятие «Бурятфармация». Вакцина поступает в рамках национального календаря прививок бесплатно, республика её не закупает, а средства республиканского бюджета на эти цели не расходуются, пояснили в правительстве Бурятии.
В настоящее время в Бурятии имеется достаточный объём вакцины. Всего в республику поступило 136 684 доз вакцины Спутник V, 17 010 доз вакцины Эпиваккорона, 780 доз вакцины Ковивак. В транзите и ожидает передачи в транзит 17 400 комплектов Спутник V, 6 480 комплектов Вектор.
Завершили вакцинацию препаратом Спутник V 103 124 человека. На сегодняшний день в республике развернуто 60 пунктов вакцинации, 16 пунктов по Улан-Удэ, 44 в районах республики. Работают 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по вакцинации.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2019 году также орудовали мошенники, называвшиеся чиновниками правительства Бурятии. В письмах и звонках, которые получали предприниматели, их просили поддержать «общественно значимые программы», в частности федеральную целевую программу «Жилище».
Тогда жертвой аферистов стал финансовый директор частной фирмы, перечисливший аферистам более 200 тысяч рублей.