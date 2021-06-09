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В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах

В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Происшествие случилось на угольном разрезе 

Несколько человек пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В правительстве республики, в свою очередь, заявили о взрывных работах. 

- Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

На данный момент ожидается поступление четырёх пострадавших в Мухоршибирскую центральную районную больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Пострадавших доставят санитарным транспортом.

Ситуация находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова, уточнили в правительстве. Борт санавиации готов оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня трагическое происшествие произошло в Окинском районе. Днём на золотодобывающей шахте прогремел взрыв во время горных работе на руднике «Владимирский» ООО «Рифей». В результате взрыва погиб 30-летний проходчик 5 разряда.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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