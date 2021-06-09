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незаконной продаже алкогольной и табачной продукции на 5,6 млн рублей

незаконной продаже алкогольной и табачной продукции на 5,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отделался условным сроком

В Забайкальском крае житель города Могоча предстал перед судом за незаконную продажу алкогольной и табачной продукции на 5,6 млн рублей.

Мужчина в 2019–2020 годах незаконно приобрел немаркированную алкогольную и табачную продукцию известных в России брендов. Товар он хранил в своих складских помещениях и в дальнейшем продавал через торговую сеть жителям Могочи.

Незаконная предпринимательская деятельность в 2020 году была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Они изъяли из магазинов и складов немаркированного товара на общую сумму свыше 5,6 млн рублей, включая около 20 тысяч бутылок алкогольной продукции.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, а также со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить изъятую продукцию, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. 
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