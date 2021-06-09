В Забайкалье отправили за решётку экс-главврача больницы

Главный врач получал взятки от бизнесмена
В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшему главному врачу Приаргунской центральной районной больницы. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.
Как установлено следствием и судом, главный врач получил взятку от руководителя коммерческой фирмы за оказание помощи в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу.
Всего с 2017 по 2020 годы подсудимый получил от руководителя фирмы взятку на общую сумму 400 тысяч рублей.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Также он на три года лишён права занимать руководящие должности в органах здравоохранения, сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
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