В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора

С начала года в Улан-Удэ автомобилисты сбили 15 опор уличного освещения и три опоры светофоров. На данный момент все они восстановлены, сообщили в комитете городского хозяйства.
2 июня на пересечении улиц Добролюбова – Гагарина была сбита, а после украдена опора для светофора.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера вечером, 8 июня, водитель Toyota RAV4 снёс электроопору уличного освещения на улице Жердева.
- Данное оборудование обслуживает МБУ «Горсвет». Заявка о происшествии поступила в круглосуточную диспетчерскую учреждения. Сегодня утром дежурная бригада демонтировала остатки опоры, с помощью ранее приобретенной машины с буроямом установила новую железобетонную опору. По словам электриков, светодиодный светильник остался цел, но сама опора вся разрушилась от сильного столкновения, - рассказали в комитете городского хозяйства.
В итоге была установлена новая железобетонная опора. Городскому имуществу был причинен суммарный материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей. Водитель также повредил металлические ограждения. Ущерб будет взыскан с виновника аварии.