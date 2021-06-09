 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора

В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, комитет городского хозяйства
Лихачи в Улан-Удэ продолжают сбивать опоры уличного освещения и светофоров

С начала года в Улан-Удэ автомобилисты сбили 15 опор уличного освещения и три опоры светофоров. На данный момент все они восстановлены, сообщили в комитете городского хозяйства.

2 июня на пересечении улиц Добролюбова – Гагарина была сбита, а после украдена опора для светофора.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера вечером, 8 июня, водитель Toyota RAV4 снёс электроопору уличного освещения на улице Жердева.

- Данное оборудование обслуживает МБУ «Горсвет». Заявка о происшествии поступила в круглосуточную диспетчерскую учреждения. Сегодня утром дежурная бригада демонтировала остатки опоры, с помощью ранее приобретенной машины с буроямом установила новую железобетонную опору. По словам электриков, светодиодный светильник остался цел, но сама опора вся разрушилась от сильного столкновения, - рассказали в комитете городского хозяйства.



В итоге была установлена новая железобетонная опора. Городскому имуществу был причинен суммарный материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей. Водитель также повредил металлические ограждения. Ущерб будет взыскан с виновника аварии.



 


светофоры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Происшествия, 09.06.2021
Кастет обнаружили при помощи металлодетектора
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
Происшествия, 09.06.2021
По делу проходят два подозреваемых, один из них гражданин Китая
Братчанин с поличным поймал грабителя
Братчанин с поличным поймал грабителя
Происшествия, 09.06.2021
Прохожий кинулся за убегавшим преступником
В Бичурском районе Бурятии размыло мост
В Бичурском районе Бурятии размыло мост
Происшествия, 09.06.2021
Движение большегрузов приостановлено
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли
Происшествия, 09.06.2021
На главную площадь Улан-Удэ приехали взрывотехники
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
Происшествия, 09.06.2021
Внедорожник сбил ребёнка в пятницу, 4 июня
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
Происшествия, 09.06.2021
В Бичуре введён режим повышенной готовности
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
Происшествия, 09.06.2021
Автомобиль загорелся на улице Киевская
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
Происшествия, 09.06.2021
Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
Происшествия, 08.06.2021
Никто не пострадал лишь чудом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^