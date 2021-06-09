В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты

Происшествия, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Из-за обрушения перекрыто движение на региональной дороге Малоархангельск – Урлук



В Красночикойском районе Забайкальского края из-за подъёма воды в реке Большой Жиндокон обрушился мост на 76 километре региональной дороги Малоархангельск – Урлук. Движение для автомобилей полностью ограничено.



- Для осмотра моста на место выехали специалисты подрядной организации. Совместно с представителями районной администрации они примут решение по организации объезда для запуска движения автомобилей, - рассказал исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.



По данным МЧС России по Забайкальскому краю, без автомобильного сообщения сейчас находится около трёх тысяч жителей района. Запаса топлива, продуктов и лекарств хватит на семь суток.



Кроме этого, на региональной дороге в Петровск-Забайкальском районе из-за подмыва обрушился мост на подъезде к селу Толбага.



- Пока проезд не восстановлен, дорожники решают вопрос с обустройством объезда и установкой водопропускной труб, - пояснил Сергей Кривощеков.



Напомним, что на прошлой неделе из-за подтоплений в Забайкальском крае пострадали региональные дороги в девяти районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

