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В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты

В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты
Происшествия,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Из-за обрушения перекрыто движение на региональной дороге Малоархангельск – Урлук

В Красночикойском районе Забайкальского края из-за подъёма воды в реке Большой Жиндокон обрушился мост на 76 километре региональной дороги Малоархангельск – Урлук. Движение для автомобилей полностью ограничено.

- Для осмотра моста на место выехали специалисты подрядной организации. Совместно с представителями районной администрации они примут решение по организации объезда для запуска движения автомобилей, - рассказал исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.

По данным МЧС России по Забайкальскому краю, без автомобильного сообщения сейчас находится около трёх тысяч жителей района. Запаса топлива, продуктов и лекарств хватит на семь суток.

Кроме этого, на региональной дороге в Петровск-Забайкальском районе из-за подмыва обрушился мост на подъезде к селу Толбага.

- Пока проезд не восстановлен, дорожники решают вопрос с обустройством объезда и установкой водопропускной труб, - пояснил Сергей Кривощеков.

Напомним, что на прошлой неделе из-за подтоплений в Забайкальском крае пострадали региональные дороги в девяти районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
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