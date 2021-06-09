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В Бурятии за сутки возбудили три уголовных дела на рыбаков

В Бурятии за сутки возбудили три уголовных дела на рыбаков
Происшествия,  Фото:из архива
Браконьеры ловили рыбу в местах нереста

7 июня транспортные полицейские в Бурятии возбудили три уголовных дела по фактам незаконной добычи рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Рыбаков поймали на незаконном лове в Улан-Удэ и в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Браконьеры ловили рыбу сетями в местах нереста или на миграционных путях к ним.

В Бурятии и Иркутской области с 25 апреля по 30 июня 2021 года введён нерестовый запрет на вылов рыбы омуль, хариус, таймень, ленок. С 1 мая по 15 июня 2021 года запрещён вылов щуки на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках. Нарушителей запрета ждут уголовная ответственность и значительные штрафы.

рыба браконьерство
 
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