Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет

Кастет обнаружили при помощи металлодетектора



На входном контроле внутренних авиалиний аэропорта Иркутска транспортные полицейские задержали 27-летнего ранее судимого за кражу жителя Зиминского района.



У мужчины при себе было холодное оружие – кастет. Запрещённый предмет девушка-полицейский обнаружила при помощи металлодетектора.



По данному факту проводится предварительная проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



