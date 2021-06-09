Кастет обнаружили при помощи металлодетектора
На входном контроле внутренних авиалиний аэропорта Иркутска транспортные полицейские задержали 27-летнего ранее судимого за кражу жителя Зиминского района.
У мужчины при себе было холодное оружие – кастет. Запрещённый предмет девушка-полицейский обнаружила при помощи металлодетектора.
По данному факту проводится предварительная проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Происшествия, Фото:
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