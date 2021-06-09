По делу проходят два подозреваемых, один из них гражданин Китая
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 600 миллионов рублей.
- Установлено, что уроженец Забайкальского края и гражданин Китая путём создания фиктивных юридических лиц, использования поддельных документов легализовывали незаконно заготовленную древесину. В рамках внешнеэкономических контрактов с различными китайскими фирмами документы, подготовленные от имени подставных фирм, предоставляли в Читинскую таможню для декларирования и перемещения лесоматериалов в КНР, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
С 2009 по 2015 годы контрабандисты вывезли за рубеж более 190 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму более 600 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой». Оба фигуранта задержаны. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
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