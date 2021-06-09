Мошенника удалось найти
Свыше 600 тысяч рублей вернул жителю Ангарска интернет-мошенник, задержанный полицейскими. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Ангарска обратился в полицию в январе 2020 года. Мужчина на популярном автомобильном сайте увидел объявление о продаже через посредника машины из США, модель которой в Россию не поставлялась. Это «Тойота Хайлендер» 2016 года выпуска с гибридным выпуском. Изучив «карточку продавца» и созвонившись по номеру, ангарчанин перевёл предоплатой треть цены – 678 тысяч рублей. Получив деньги, продавец на связь больше не выходил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Изучив материалы, оперативники выяснили, что аферист создал аккаунт, имитирующий деятельность реальной фирмы по поставке подержанных автомобилей. Мошенник прислал заказчику ненастоящий договор, а также отправил фотографии и видеозаписи внедорожника, найденные в Интернете.
Полиции удалось установить мошенника. Был задержан 24-летний житель Москвы. Он дал признательные показания и полностью возместил причинённый ущерб потерпевшему.
Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Потерпевший на камеру рассказал о случившемся, поблагодарил полицейских за возврат средств и призвал других пользователей Сети быть внимательнее.
Ангарчанин при покупке машины из США перевёл мошеннику 678 тысяч
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