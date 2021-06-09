В пригороде Улан-Удэ сгорел дом

Пожар вспыхнул ночью
В ночь с 7 на 8 июня в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом.
- На место выехали пожарные двух частей. По прибытии они обнаружили горение крыши дома и пристроя. Пожарные предотвратили распространение пламени и потушили его, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сгорела крыша дома и пристроя на общей площади 44 кв. м. Дом повреждён изнутри, пристрой частично уничтожен.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в доме.
Как сообщал «Байкал-Dailу», поздним вечером 6 июня в посёлке Таксимо Муйского района дотла сгорел жилой дом
.
Пожар вспыхнул ночью
Прохожий кинулся за убегавшим преступником
Движение большегрузов приостановлено
На главную площадь Улан-Удэ приехали взрывотехники
Внедорожник сбил ребёнка в пятницу, 4 июня
В Бичуре введён режим повышенной готовности
ДТП произошло ранним утром
Автомобиль загорелся на улице Киевская
Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы
ДТП произошло на Жердева
24-летняя Валерия пропала ещё осенью при странных обстоятельствах
Никто не пострадал лишь чудом
Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на график движения поездов
«Голодный» водитель получил 10 суток
Горящие угли выбросил работник придорожного кафе