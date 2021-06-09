 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В пригороде Улан-Удэ сгорел дом

В пригороде Улан-Удэ сгорел дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар вспыхнул ночью

В ночь с 7 на 8 июня в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом. 

- На место выехали пожарные двух частей. По прибытии они обнаружили горение крыши дома и пристроя. Пожарные предотвратили распространение пламени и потушили его, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Сгорела крыша дома и пристроя на общей площади 44 кв. м. Дом повреждён изнутри, пристрой частично уничтожен.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в доме.



Как сообщал «Байкал-Dailу», поздним вечером 6 июня в посёлке Таксимо Муйского района дотла сгорел жилой дом.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Братчанин с поличным поймал грабителя
Братчанин с поличным поймал грабителя
Происшествия, 09.06.2021
Прохожий кинулся за убегавшим преступником
В Бичурском районе Бурятии размыло мост
В Бичурском районе Бурятии размыло мост
Происшествия, 09.06.2021
Движение большегрузов приостановлено
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепляли
Происшествия, 09.06.2021
На главную площадь Улан-Удэ приехали взрывотехники
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
Происшествия, 09.06.2021
Внедорожник сбил ребёнка в пятницу, 4 июня
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
Происшествия, 09.06.2021
В Бичуре введён режим повышенной готовности
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
Происшествия, 09.06.2021
Автомобиль загорелся на улице Киевская
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
Происшествия, 09.06.2021
Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы
В Бурятии нашли тело пропавшей 24-летней девушки
В Бурятии нашли тело пропавшей 24-летней девушки
Происшествия, 08.06.2021
24-летняя Валерия пропала ещё осенью при странных обстоятельствах
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
Происшествия, 08.06.2021
Никто не пострадал лишь чудом
В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд
В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд
Происшествия, 08.06.2021
Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на график движения поездов
В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей
В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей
Происшествия, 08.06.2021
Горящие угли выбросил работник придорожного кафе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^