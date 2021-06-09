Прохожий кинулся за убегавшим преступником
В Братске неравнодушный мужчина с поличным задержал грабителя и передал его полиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В понедельник, 7 июня, около 20 часов на улице Комсомольская в Братске двое неизвестных напали на мужчину. Во время драки из нагрудного кармана рубашки потерпевшего выпал сотовый. Телефон один из нападавших поднял с земли и убежал.
Свидетелем драки и присвоения телефон стал местный житель. Он незамедлительно кинулся за вором. Вскоре во двор дома неравнодушный братчанин задержал преследуемого. После он передал его приехавшим полицейским.
Нападавшими оказались 31-летний и 40-летний местные жители, ранее судимые за разбой, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.
Рассматривается вопрос о награждении неравнодушного братчанина за проявленную бдительность, неравнодушие и помощь полиции.
Братчанин с поличным поймал грабителя
Происшествия, Фото:
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