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Братчанин с поличным поймал грабителя

Братчанин с поличным поймал грабителя
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Прохожий кинулся за убегавшим преступником

В Братске неравнодушный мужчина с поличным задержал грабителя и передал его полиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В понедельник, 7 июня, около 20 часов на улице Комсомольская в Братске двое неизвестных напали на мужчину. Во время драки из нагрудного кармана рубашки потерпевшего выпал сотовый. Телефон один из нападавших поднял с земли и убежал.

Свидетелем драки и присвоения телефон стал местный житель. Он незамедлительно кинулся за вором. Вскоре во двор дома неравнодушный братчанин задержал преследуемого. После он передал его приехавшим полицейским.

Нападавшими оказались 31-летний и 40-летний местные жители, ранее судимые за разбой, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.

Рассматривается вопрос о награждении неравнодушного братчанина за проявленную бдительность, неравнодушие и помощь полиции.

грабеж
 
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