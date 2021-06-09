У задержанных была изъята моторная лодка
4 июня в Баргузинском районе Бурятии были пойманы браконьеры. В результате совместного рейда сотрудниками оперативной группы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с участковым уполномоченным ОМВД России по Баргузинскому району в местности р. «Маркова» озера Байкал при выборке рыболовных сетей задержаны двое граждан – жители посёлка Усть-Баргузин.
При помощи восьми рыболовных сетей ими был выловлен хариус в количестве 17 штук. Ущерб от незаконного вылова составил 31450 рублей.
У задержанных была изъята моторная лодка «Казанка» с подвесным лодочным мотором Yamaha 40. На них было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
В Бурятии задержали двух браконьеров с сетями
Происшествия, Фото:
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