В Бурятии задержали двух браконьеров с сетями

У задержанных была изъята моторная лодка



4 июня в Баргузинском районе Бурятии были пойманы браконьеры. В результате совместного рейда сотрудниками оперативной группы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с участковым уполномоченным ОМВД России по Баргузинскому району в местности р. «Маркова» озера Байкал при выборке рыболовных сетей задержаны двое граждан – жители посёлка Усть-Баргузин.



При помощи восьми рыболовных сетей ими был выловлен хариус в количестве 17 штук. Ущерб от незаконного вылова составил 31450 рублей.



У задержанных была изъята моторная лодка «Казанка» с подвесным лодочным мотором Yamaha 40. На них было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

