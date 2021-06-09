 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Улан-Удэ 18-летняя девушка-водитель врезалась в дерево

В Улан-Удэ 18-летняя девушка-водитель врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло ранним утром

Накануне, 8 июня, в Улан-Удэ в ДТП попала 18-летняя девушка-водитель. Всё произошло около 4.30 часов утра на улице Стартовая в посёлке Аэропорт.

- 18-летняя девушка-водитель автомобиля «Ниссан Ноут» не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего врезалась в дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девушка с травмами была госпитализирована в БСМП.

- Водитель имеет небольшой стаж вождения. Удостоверение она получила в ноябре прошлого года, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Улан-Удэ на улице Жердева водитель пострадал, врезавшись в электроопору
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
В Бурятии скончался ребёнок, сбитый джипом
Происшествия, 09.06.2021
Внедорожник сбил ребёнка в пятницу, 4 июня
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы
Происшествия, 09.06.2021
В Бичуре введён режим повышенной готовности
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
Происшествия, 09.06.2021
Автомобиль загорелся на улице Киевская
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
Происшествия, 09.06.2021
Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы
В Бурятии нашли тело пропавшей 24-летней девушки
В Бурятии нашли тело пропавшей 24-летней девушки
Происшествия, 08.06.2021
24-летняя Валерия пропала ещё осенью при странных обстоятельствах
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу
Происшествия, 08.06.2021
Никто не пострадал лишь чудом
В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд
В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд
Происшествия, 08.06.2021
Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на график движения поездов
В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей
В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей
Происшествия, 08.06.2021
Горящие угли выбросил работник придорожного кафе
В Бурятии в Селенге нашли труп
В Бурятии в Селенге нашли труп
Происшествия, 08.06.2021
На страшную находку наткнулись местные жители
Во дворе дома в Улан-Удэ нашли гранату
Во дворе дома в Улан-Удэ нашли гранату
Происшествия, 08.06.2021
На месте работали взрывотехники ОМОН
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив сообщению в соцсети
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив сообщению в соцсети
Происшествия, 08.06.2021
Мошенники взломали страницу племянницы женщины
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подростков-хулиганов
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подростков-хулиганов
Происшествия, 08.06.2021
Подростки, угрожая, отобрали телефон у сверстника  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^