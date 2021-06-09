ДТП произошло ранним утром
Накануне, 8 июня, в Улан-Удэ в ДТП попала 18-летняя девушка-водитель. Всё произошло около 4.30 часов утра на улице Стартовая в посёлке Аэропорт.
- 18-летняя девушка-водитель автомобиля «Ниссан Ноут» не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего врезалась в дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девушка с травмами была госпитализирована в БСМП.
- Водитель имеет небольшой стаж вождения. Удостоверение она получила в ноябре прошлого года, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Улан-Удэ на улице Жердева водитель пострадал, врезавшись в электроопору.
В Улан-Удэ 18-летняя девушка-водитель врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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