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В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска

В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы

Вечером в центре села Бичура в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны остановили возле Дома культуры мужчину, подходящего по приметам под оперативную ориентировку.

Документов, удостоверяющих личность, при себе у гражданина не было. Мужчина сообщил, что приехал в Бичуру на заработки.

- При проверке по базе данных было установлено, что 62-летний мужчина находится в федеральном розыске за кражу электронных денег в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска
Росгвардия федеральный розыск
 
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