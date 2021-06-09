В Бурятии поймали мужчину из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Разыскиваемого мужчину задержали внимательные росгвардейцы



Вечером в центре села Бичура в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны остановили возле Дома культуры мужчину, подходящего по приметам под оперативную ориентировку.



Документов, удостоверяющих личность, при себе у гражданина не было. Мужчина сообщил, что приехал в Бичуру на заработки.



- При проверке по базе данных было установлено, что 62-летний мужчина находится в федеральном розыске за кражу электронных денег в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска

