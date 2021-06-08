В центре Улан-Удэ тополь рухнул на дорогу

Никто не пострадал лишь чудом
Сегодня, 8 июня, на улице Куйбышева, 3 в Улан-Удэ упал тополь. Большое дерево рухнуло прямо на проезжую часть.
Тополь упал совсем недалеко от припаркованной машины. Отсутствие пострадавших и каких-либо повреждений очевидцы сочли не иначе как чудом.
- Чудом никто и ничто не пострадало, - прокомментировал «Байкал-Dailу» свидетель.
В мае 2018 года подобный инцидент произошёл на улице Фрунзе – из-за штормового ветра тополь рухнул на автомобиль «Тойота Пассо»
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В мае 2017 года на пересечении улиц Смолина и Набережная толстое дерево упало на дом, стоящий на углу
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Никто не пострадал лишь чудом
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