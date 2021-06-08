24-летняя Валерия пропала ещё осенью при странных обстоятельствах
В Бурятии стало известно о том, что найдено тело пропавшей 24-летней Валерии Ванкеевой. Также известно, что её уже похоронили.
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии, тело девушки было обнаружено в реке в Кабанском районе. Родители опознали дочь.
- Для достоверности установления личности следователями назначена геномная экспертиза, - отметили в следственном управлении.
Валерия Ванкеева пропала 5 октября 2020 года. Девушка доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.
Ранее Валерия без предупреждения никогда не покидала на продолжительное время место жительства. Пропавшую искали следователи, полицейские и волонтёры.
Следователи возбудили уголовное дело, чтобы использовать всю полноту процессуальных полномочий для организации поисков и установления обстоятельств исчезновения.
Улан-удэнские спасатели и Бурятская республиканская поисково-спасательная служба отрабатывали версию о том, что девушка могла утонуть. Однако сразу же обнаружить тело, которое, действительно, нашли в реке, не смогли.
В Бурятии нашли тело пропавшей 24-летней девушки
Происшествия, Фото:
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