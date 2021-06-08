В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей

Горящие угли выбросил работник придорожного кафе



8 июня в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности» в связи с лесным пожаром возле курорта Молоковка.



Установлено, что 6 июня работник придорожного кафе выбросил в прилегающем лесу горящие угли. В результате произошёл лесной пожар, распространившийся на территории 400 га.



В настоящее время пожар потушен.



- В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая размер причинённого лесному фонду ущерба, в связи с чем не исключается переквалификация действий на более тяжкий состав преступления, - отметили в прокуратуре Забайкальского края.



Прокуратура взяла ход и результаты расследования уголовного дела на особый контроль. Одновременно решается вопрос о взыскании с виновных лиц не только суммы ущерба, но и затрат, понесённых на тушение пожара.



Кроме того, по поручению прокурора Забайкальского края Максима Ершова прокуратура Ингодинского района Читы проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании услуг в лесу курорта Молоковка общественного питания. В ходе проверки проверяются и иные точки общепита, использующие открытый огонь для приготовления пищи.



По требованию прокуратуры к проверке привлечены специалисты Росреестра, Роспотребнадзора и МЧС.



По всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

