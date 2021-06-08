Горящие угли выбросил работник придорожного кафе
8 июня в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности» в связи с лесным пожаром возле курорта Молоковка.
Установлено, что 6 июня работник придорожного кафе выбросил в прилегающем лесу горящие угли. В результате произошёл лесной пожар, распространившийся на территории 400 га.
В настоящее время пожар потушен.
- В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая размер причинённого лесному фонду ущерба, в связи с чем не исключается переквалификация действий на более тяжкий состав преступления, - отметили в прокуратуре Забайкальского края.
Прокуратура взяла ход и результаты расследования уголовного дела на особый контроль. Одновременно решается вопрос о взыскании с виновных лиц не только суммы ущерба, но и затрат, понесённых на тушение пожара.
Кроме того, по поручению прокурора Забайкальского края Максима Ершова прокуратура Ингодинского района Читы проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании услуг в лесу курорта Молоковка общественного питания. В ходе проверки проверяются и иные точки общепита, использующие открытый огонь для приготовления пищи.
По требованию прокуратуры к проверке привлечены специалисты Росреестра, Роспотребнадзора и МЧС.
По всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.
В Забайкалье лес загорелся из-за выброшенных углей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На страшную находку наткнулись местные жители
На месте работали взрывотехники ОМОН
Мошенники взломали страницу племянницы женщины
Подростки, угрожая, отобрали телефон у сверстника
Убийца получил почти 10 лет колонии
Воры выкрутили со стеклянной витрины болты
Пенсионер не раз попадался на продаже самогона
От машины осталась только груда металла
Ущерб оценён в 120 тысяч
Мужчина ловил рыбу сетями
Воры взломали навесной замок и пробрались в дом
Злостный нарушитель 155 раз превышал скорость перед камерами
В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами
Возгорание произошло в Прибайкальском районе