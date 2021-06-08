Мошенники взломали страницу племянницы женщины
7 июня в отдел полиции Еравнинского района Бурятии с заявлением о хищении денег обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный похитил с её банковской карты около 10 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.
Выяснилось, что мошенник взломал в соцсети страницу племянницы женщины – студентки, которая учится в Омске. Аферист написал сообщение с просьбой передать данные банковской карты для возврата ей долга.
Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия, идёт поиск мошенника. Возбуждено уголовное дело о краже.
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив сообщению в соцсети
Происшествия, Фото:
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