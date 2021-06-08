Подростки, угрожая, отобрали телефон у сверстника
В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда возле торгово-развлекательного центра к ним обратились двое подростков.
- Подростки рассказали, что группа ровесников под угрозой забрала у одного из них мобильный телефон. Затем хулиганы попытались через установленный на телефоне мобильный банк оформить микрозайм на 15 тысяч рублей. После безуспешной попытки они вернули мобильный телефон и ушли, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы нашли трёх подростков, отобравших телефон, на входе в торговый центр. Их задержали и доставили в отдел полиции для принятия правого решения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подростков-хулиганов
Происшествия, Фото:
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