Воры выкрутили со стеклянной витрины болты
4 июня в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление о краже от 44-летней владелицы точки по продаже парфюмерии. Женщина сообщила, что неизвестные украли с витрины более 40 флаконов с туалетной водой. По предварительным данным, ущерб составил около 120 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские задержали воров – улан-удэнцев 38 лет и 41 года. Выяснилось, что мужчины зашли в торговый центр, чтобы через банкомат снять деньги. Обнаружив, что первый этаж ТЦ практически пустует, они решили украсть парфюмерию в торговой точке.
Мужчины выкрутили со стеклянной витрины болты и сложили в рюкзак упаковки флаконов с парфюмом (преимущественно, женским).
Туалетную воду оперативники обнаружили по месту жительства одного из задержанных.
Ранее граждане были неоднократно судимы за различные преступления. 41-летний подозреваемый в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу гаджетов из точки скупки в Октябрьском районе. В ночь на 5 апреля он украл из помещения скупки девять телефонов и две музыкальные колонки на общую сумму более 80 тысяч рублей. Продавец в это время спал.
Двое улан-удэнцев украли 40 флаконов с туалетной водой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пенсионер не раз попадался на продаже самогона
Ущерб оценён в 120 тысяч
Мужчина ловил рыбу сетями
Воры взломали навесной замок и пробрались в дом
Злостный нарушитель 155 раз превышал скорость перед камерами
В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами
Возгорание произошло в Прибайкальском районе
Сельчане рубили лес там же, где и живут
Каждое третье тяжкое и особо тяжкое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения
Третий день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом
ДТП произошло ночью
На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
Таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью 800 тысяч рублей
Похититель отправится в колонию особого режима