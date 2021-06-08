Двое улан-удэнцев украли 40 флаконов с туалетной водой

Воры выкрутили со стеклянной витрины болты



4 июня в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление о краже от 44-летней владелицы точки по продаже парфюмерии. Женщина сообщила, что неизвестные украли с витрины более 40 флаконов с туалетной водой. По предварительным данным, ущерб составил около 120 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские задержали воров – улан-удэнцев 38 лет и 41 года. Выяснилось, что мужчины зашли в торговый центр, чтобы через банкомат снять деньги. Обнаружив, что первый этаж ТЦ практически пустует, они решили украсть парфюмерию в торговой точке.



Мужчины выкрутили со стеклянной витрины болты и сложили в рюкзак упаковки флаконов с парфюмом (преимущественно, женским).



Туалетную воду оперативники обнаружили по месту жительства одного из задержанных.



Ранее граждане были неоднократно судимы за различные преступления. 41-летний подозреваемый в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу гаджетов из точки скупки в Октябрьском районе. В ночь на 5 апреля он украл из помещения скупки девять телефонов и две музыкальные колонки на общую сумму более 80 тысяч рублей. Продавец в это время спал.



