В Иркутской области наказали самогонщика

Пенсионер не раз попадался на продаже самогона



65-летний житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области предстал перед судом за продажу самогона.



В январе 2021 года мужчина продал самогон жителю посёлка Усть-Ордынский. Ранее, в апреле 2020-го, мужчина уже был привлечён к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.



На этот раз на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».



- Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



