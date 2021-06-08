Пенсионер не раз попадался на продаже самогона
65-летний житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области предстал перед судом за продажу самогона.
В январе 2021 года мужчина продал самогон жителю посёлка Усть-Ордынский. Ранее, в апреле 2020-го, мужчина уже был привлечён к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.
На этот раз на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».
- Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области наказали самогонщика
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пенсионер не раз попадался на продаже самогона
Ущерб оценён в 120 тысяч
Мужчина ловил рыбу сетями
Воры взломали навесной замок и пробрались в дом
Злостный нарушитель 155 раз превышал скорость перед камерами
В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами
Возгорание произошло в Прибайкальском районе
Сельчане рубили лес там же, где и живут
Каждое третье тяжкое и особо тяжкое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения
Третий день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом
ДТП произошло ночью
На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
Таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью 800 тысяч рублей
Похититель отправится в колонию особого режима