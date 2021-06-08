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В Иркутской области наказали самогонщика

В Иркутской области наказали самогонщика
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионер не раз попадался на продаже самогона

65-летний житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области предстал перед судом за продажу самогона.

В январе 2021 года мужчина продал самогон жителю посёлка Усть-Ордынский. Ранее, в апреле 2020-го, мужчина уже был привлечён к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.

На этот раз на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

- Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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