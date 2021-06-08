В Иркутской области в столкновении с поездом погиб водитель легковушки

От машины осталась только груда металла
УГИБДД раскрыло подробности ночного ДТП на железнодорожном переезде
на станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области. Здесь столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. В пресс-службе ВСЖД ранее сообщали о двух пострадавших. В УГИБДД по Иркутской области, в свою очередь, уточнили, что один из них скончался.
- На железнодорожном переезде 24-летний водитель автомашины «Тойота Карина» столкнулся с движущимся железнодорожным составом. От полученных травм водитель скончался на месте. 20-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
С начала 2021 года на территории Иркутской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Один человек погиб, пять получили травмы.
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