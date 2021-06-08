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Иркутянин украл оборудование для майнинга

Иркутянин украл оборудование для майнинга
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб оценён в 120 тысяч

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего иркутянина за кражу дорогого оборудования, предназначенного для майнинга криптовалюты. Причинённый ущерб оценён в 120 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На улице Култукская вор сломал стену в гараже. После проник внутрь и украл машины для «добычи» биткоинов.

Установить личность и задержать подозреваемого удалось по «горячим следам», в этом помогли материалы с камер видеонаблюдения. Как выяснилось, вор планировал перепродать украденное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

кража криптовалюта
 
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