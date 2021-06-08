На жителя Иркутской области возбудили дело за восемь щук







Полицейские изъяли у него сети и незаконно добытую рыбу.



На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».





В посёлке Седаново Иркутской области на акватории Усть-Илимского водохранилища 47-летний местный житель незаконно выловил в местах нереста восемь щук. Мужчина использовал рыболовные сети кустарного производства.В соответствии с действующим законодательством ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 15 тысяч рублей.Ещё одного нарушителя запрета на ловлю рыбу во время нереста выявили несколько дней назад. В заливе Черная речка с помощью сетей 39-летний мужчина выловил семь щук. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.