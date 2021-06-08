На жителя Иркутской области возбудили дело за восемь щук

Мужчина ловил рыбу сетями
В посёлке Седаново Иркутской области на акватории Усть-Илимского водохранилища 47-летний местный житель незаконно выловил в местах нереста восемь щук. Мужчина использовал рыболовные сети кустарного производства.
В соответствии с действующим законодательством ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 15 тысяч рублей.
Полицейские изъяли у него сети и незаконно добытую рыбу.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Ещё одного нарушителя запрета на ловлю рыбу во время нереста выявили несколько дней назад. В заливе Черная речка с помощью сетей 39-летний мужчина выловил семь щук. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ущерб оценён в 120 тысяч
Мужчина ловил рыбу сетями
Воры взломали навесной замок и пробрались в дом
Злостный нарушитель 155 раз превышал скорость перед камерами
В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами
Возгорание произошло в Прибайкальском районе
Сельчане рубили лес там же, где и живут
Каждое третье тяжкое и особо тяжкое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения
Третий день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом
ДТП произошло ночью
На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
Похититель отправится в колонию особого режима
Мужчина принимал заявки на поставку стройматериалов, однако обязательства не выполнял
2 миллиона рублей заплатят в случае, если происшествие признают страховым