В Улан-Удэ друзья обокрали участок дачника

Воры взломали навесной замок и пробрались в дом



В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал навесной замок и проник в его дом в садовом товариществе. Вор украл инструменты, двигатель от холодильника, печное литьё и алюминиевую ёмкость. Ущерб составил шесть тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух ранее судимых, не работающих местных жителей 46 и 47 лет.



Украденное имущество частично изъято.



В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде ареста.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

