В Улан-Удэ друзья обокрали участок дачника

Воры взломали навесной замок и пробрались в дом
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал навесной замок и проник в его дом в садовом товариществе. Вор украл инструменты, двигатель от холодильника, печное литьё и алюминиевую ёмкость. Ущерб составил шесть тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух ранее судимых, не работающих местных жителей 46 и 47 лет.
Украденное имущество частично изъято.
В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде ареста.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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