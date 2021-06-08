Водитель из Улан-Удэ нахватал 160 штрафов за два месяца









- Установлено, что в прошлом году мужчина приобрёл автомобиль и своевременно не перерегистрировал его на своё имя. В связи с чем, предыдущий собственник прекратил регистрацию транспортного средства. Однако 39-летний улан-удэнец, заведомо зная, что регистрация транспортного средства прекращена, продолжал управлять автомобилем и нарушал ПДД. Экипажам ДПС была дана ориентировка на задержание данного транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Мужчина пояснил, что не знал о том, что именно он будет оплачивать штрафы, поскольку регистрация машины была прекращена. Однако в связи с тем, что согласно договору купли-продажи водитель является собственником авто и в момент нарушения правил именно он находился за рулём, все 160 постановлений были возбуждены в отношении этого водителя. Их водителю вручили сотрудники ГИБДД.



В Улан-Удэ задержан и привлечён к административной ответственности злостный нарушитель правил дорожного движения. Принадлежащий на основании договора купли-продажи 39-летнему мужчине автомобиль «Тойота Королла» неоднократно попадал в объектив камер ГИБДД.За два месяца водитель накопил 160 штрафов на сумму 150 тысяч рублей. Из них 155 постановлений – за превышение скоростного режима, а ещё пять связаны с выездом на полосу встречного движения.