 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

В Тулуне уровень реки приблизился к критическому

В Тулуне уровень реки приблизился к критическому
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун, пережившем в 2019 года страшное наводнение, сейчас составляет 727 см при критической отметке 730 см. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В верховьях реки Ии отмечается понижение на 60 см, на реке Икей в районе села Икей – повышение на 86 см. В течение дня 8 июня в Тулуне ожидается повышение уровня воды на 40-90 см, возможно затопление пониженных участков поймы реки.

Также 8 июня в районе села Широково ожидается повышение уровня воды в Уде до отметок 560-610 при критической отметке 570 см. В районе посёлка Октябрьский прогнозируется повышение уровня до отметок 420-470 см при критической отметке 420 см, возможен выход воды в пониженных участках поймы. В зоне возможного подтопления могут частично оказаться населённые пункты Октябрьский, Хоняки и Приудинск.

На реках Ленского бассейна наблюдается повышение уровня воды на 5-30 см, на реках Иркут, Ока, Бирюса – колебание уровней воды 15-40 см, на реках Китой, Белая – понижение уровней воды на 30-100 см.

В районе Бирюсинска Тайшетского района река Бирюса поднялась до уровня 333 см при критической отметке 400 см, в Шиткино – 496 см при критике 570 см.

Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации организована работа оперативных групп. В городе Нижнеудинск на реке Уда, в селе Широково Нижнеудинского района, в посёлке Октябрьский Чунского района, в деревне Уйгат Тулунского района на реке Ие, в населённых пунктах Бирюса и Бирюсинск на реке Бирюсе в Тайшетском районе дежурят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. На вооружении всех отрядов спасателей необходимая техника, плавсредства, беспилотники.

В связи с повышением уровня воды в реке Ия частично подтоплены три участка автомобильных дорог: 50 метров дороги сообщением Харантей-Аршан, от села Гадалей до деревни Уйгат участок дороги протяженностью 5 метров; в городе Тулун в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД.

В готовности к приему населения приведены в готовность 11 пунктов временного размещения населения.

уровень воды река
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии покусал энцефалитный клещ
Жителя Бурятии покусал энцефалитный клещ
Происшествия, 08.06.2021
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами  
В Бурятии на трассе горел грузовик
В Бурятии на трассе горел грузовик
Происшествия, 08.06.2021
Возгорание произошло в Прибайкальском районе
В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»
В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»
Происшествия, 08.06.2021
Сельчане рубили лес там же, где и живут
В Забайкалье 80% убийств и изнасилований совершают пьяные
В Забайкалье 80% убийств и изнасилований совершают пьяные
Происшествия, 08.06.2021
Каждое третье тяжкое и особо тяжкое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения
В Бурятии за сутки умерли шесть человек COVID-19
В Бурятии за сутки умерли шесть человек COVID-19
Происшествия, 08.06.2021
Третий день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом
В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП
В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП
Происшествия, 08.06.2021
На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
В Бурятии задержали контрабандиста леса
В Бурятии задержали контрабандиста леса
Происшествия, 08.06.2021
Таможенники выявили  контрабанду лесоматериалов стоимостью 800 тысяч рублей
В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет
В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет
Происшествия, 08.06.2021
Похититель отправится в колонию особого режима
Иркутянин присвоил 2,6 млн рублей
Иркутянин присвоил 2,6 млн рублей
Происшествия, 07.06.2021
Мужчина принимал заявки на поставку стройматериалов, однако обязательства не выполнял
В Бурятии родным погибшего при взрыве рабочего положено 2 млн
В Бурятии родным погибшего при взрыве рабочего положено 2 млн
Происшествия, 07.06.2021
2 миллиона рублей заплатят в случае, если происшествие признают страховым
В Ангарске на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
В Ангарске на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия, 07.06.2021
Водитель легковушки заявил, что не заметил ребёнка
Житель Иркутской области лишился 80 тысяч на сайте-двойнике
Житель Иркутской области лишился 80 тысяч на сайте-двойнике
Происшествия, 07.06.2021
Далеко не все пользователи интернета могут отличить подделку от настоящей страницы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^