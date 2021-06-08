В Тулуне уровень реки приблизился к критическому

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В течение дня ожидается повышение уровня воды на 40-90 см



Уровень воды в реке Ия в городе Тулун, пережившем в 2019 года страшное наводнение, сейчас составляет 727 см при критической отметке 730 см. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В верховьях реки Ии отмечается понижение на 60 см, на реке Икей в районе села Икей – повышение на 86 см. В течение дня 8 июня в Тулуне ожидается повышение уровня воды на 40-90 см, возможно затопление пониженных участков поймы реки.



Также 8 июня в районе села Широково ожидается повышение уровня воды в Уде до отметок 560-610 при критической отметке 570 см. В районе посёлка Октябрьский прогнозируется повышение уровня до отметок 420-470 см при критической отметке 420 см, возможен выход воды в пониженных участках поймы. В зоне возможного подтопления могут частично оказаться населённые пункты Октябрьский, Хоняки и Приудинск.



На реках Ленского бассейна наблюдается повышение уровня воды на 5-30 см, на реках Иркут, Ока, Бирюса – колебание уровней воды 15-40 см, на реках Китой, Белая – понижение уровней воды на 30-100 см.



В районе Бирюсинска Тайшетского района река Бирюса поднялась до уровня 333 см при критической отметке 400 см, в Шиткино – 496 см при критике 570 см.



Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации организована работа оперативных групп. В городе Нижнеудинск на реке Уда, в селе Широково Нижнеудинского района, в посёлке Октябрьский Чунского района, в деревне Уйгат Тулунского района на реке Ие, в населённых пунктах Бирюса и Бирюсинск на реке Бирюсе в Тайшетском районе дежурят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. На вооружении всех отрядов спасателей необходимая техника, плавсредства, беспилотники.



В связи с повышением уровня воды в реке Ия частично подтоплены три участка автомобильных дорог: 50 метров дороги сообщением Харантей-Аршан, от села Гадалей до деревни Уйгат участок дороги протяженностью 5 метров; в городе Тулун в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД.



В готовности к приему населения приведены в готовность 11 пунктов временного размещения населения.



