В Бурятии на трассе горел грузовик

Возгорание произошло в Прибайкальском районе



Вечером 7 июня в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе Улан-Удэ-Иркутск загорелся большегрузный автомобиль «Урал».



- На момент прибытия огнеборцев пожар был ликвидирован хозяином автомобиля. В результате пожара повреждена панель, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки транспортного средства.



Также ночью 7 июня пожар произошёл в ДНТ «Пригородное» Иволгинского района, где в ограде дома загорелась баня.



- На момент прибытия пожарных горела крыши бани. Пожарные не дали огню распространиться на всё строение. Огонь повредил крышу на площади 16 кв. м. Предположительной причиной пожара явился перекал трубы дымохода,- сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



