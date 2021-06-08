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В Бурятии на трассе горел грузовик

В Бурятии на трассе горел грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание произошло в Прибайкальском районе

Вечером 7 июня в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе Улан-Удэ-Иркутск загорелся большегрузный автомобиль «Урал».

- На момент прибытия огнеборцев пожар был ликвидирован хозяином автомобиля. В результате пожара повреждена панель, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки транспортного средства.

Также ночью 7 июня пожар произошёл в ДНТ «Пригородное» Иволгинского района, где в ограде дома загорелась баня.

- На момент прибытия пожарных горела крыши бани. Пожарные не дали огню распространиться на всё строение. Огонь повредил крышу на площади 16 кв. м. Предположительной причиной пожара явился перекал трубы дымохода,- сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар
 
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