В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»

Сельчане рубили лес там же, где и живут
В ходе профилактического рейда сотрудники сил специального назначения Росгвардии и полицейские Заиграевского района Бурятии пресекли незаконную рубку леса.
- Вчера в лесу Додогольского участкового лесничества, в 8 километрах от села Старая Курба, бойцы спецподразделения Росгвардии и полиции задержали двоих мужчин во время незаконной заготовки древесины, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанные местные жители, 28 и 32 лет, незаконно вырубили около семи кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, оценивается в 68 тысяч рублей. С места преступления изъяты грузовой автомобиль, бензопила и древесина.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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