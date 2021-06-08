В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»









В ходе профилактического рейда сотрудники сил специального назначения Росгвардии и полицейские Заиграевского района Бурятии пресекли незаконную рубку леса.- Вчера в лесу Додогольского участкового лесничества, в 8 километрах от села Старая Курба, бойцы спецподразделения Росгвардии и полиции задержали двоих мужчин во время незаконной заготовки древесины, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Задержанные местные жители, 28 и 32 лет, незаконно вырубили около семи кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, оценивается в 68 тысяч рублей. С места преступления изъяты грузовой автомобиль, бензопила и древесина.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.