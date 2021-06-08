Каждое третье тяжкое и особо тяжкое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения
Прокуратура Забайкальского края проанализировала работа правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом спирта и спиртосодержащей жидкости.
За четыре месяца 2021 года удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизился с 48,3 % до 46,9 %. Вместе с тем каждое третье преступление из категории тяжких и особо тяжких совершается после употребления алкоголя. Доля убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, превышает 80 %, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
К примеру, в ходе расследования совершенного в Петровск-Забайкальском районе убийства с особой жестокостью установлено, что оба обвиняемых распивали с потерпевшим спиртное, купленное с 22 до 3 часов. При этом в трех случаях они купили спирт у разных местных жительниц, а в одном случае водку и пиво – в ночном магазине с оплатой банковской картой.
С начала года по фактам приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, продажи немаркированной алкогольной продукции возбуждено четыре уголовных дела, незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции – восемь уголовных дел. Преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и спирта выявлялись в Центральном и Ингодинском районах Читы, Акшинском, Краснокаменском, Могочинском, Ононском, Чернышевском и Читинском районах Забайкальского края.
В Забайкалье 80% убийств и изнасилований совершают пьяные
Происшествия, Фото:
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