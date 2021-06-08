 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

В Иркутской области в столкновении авто и поезда пострадали два человека

В Иркутской области в столкновении авто и поезда пострадали два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло ночью

8 июня в 02.18 часов ночи на станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на пути, где в него врезался грузовой поезд. Это произошло при исправно действующей автоматической сигнализации, отметили в пресс-службе ВСЖД.

Машинист поезда применил экстренное торможение. В результате ДТП двое человек пострадали в легковом автомобиле.

На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.
ДТП поезд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП
В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП
Происшествия, 08.06.2021
На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
В Бурятии задержали контрабандиста леса
В Бурятии задержали контрабандиста леса
Происшествия, 08.06.2021
Таможенники выявили  контрабанду лесоматериалов стоимостью 800 тысяч рублей
В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет
В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет
Происшествия, 08.06.2021
Похититель отправится в колонию особого режима
Иркутянин присвоил 2,6 млн рублей
Иркутянин присвоил 2,6 млн рублей
Происшествия, 07.06.2021
Мужчина принимал заявки на поставку стройматериалов, однако обязательства не выполнял
В Бурятии родным погибшего при взрыве рабочего положено 2 млн
В Бурятии родным погибшего при взрыве рабочего положено 2 млн
Происшествия, 07.06.2021
2 миллиона рублей заплатят в случае, если происшествие признают страховым
Житель Иркутской области лишился 80 тысяч на сайте-двойнике
Житель Иркутской области лишился 80 тысяч на сайте-двойнике
Происшествия, 07.06.2021
Далеко не все пользователи интернета могут отличить подделку от настоящей страницы
В Бурятии «чёрного» лесоруба вычислили по следам грузовика
В Бурятии «чёрного» лесоруба вычислили по следам грузовика
Происшествия, 07.06.2021
Незаконно вырубленные деревья нашли в заброшенном здании
Улан-удэнец украл телефон у разгружавшего товар грузчика
Улан-удэнец украл телефон у разгружавшего товар грузчика
Происшествия, 07.06.2021
Работник не запер кабину, когда разгружал грузовик
Житель Бурятии украл овец, мстя за задержку зарплаты
Житель Бурятии украл овец, мстя за задержку зарплаты
Происшествия, 07.06.2021
Хозяйка животноводческой стоянки задерживала зарплату мужчине  
В Братске ехавшая на вызов «скорая» попала в тройное ДТП
В Братске ехавшая на вызов «скорая» попала в тройное ДТП
Происшествия, 07.06.2021
В тройном столкновении пострадал один из водителей
Житель Бурятии украл из ограды бочку
Житель Бурятии украл из ограды бочку
Происшествия, 07.06.2021
Вор сдал бочку на металлолом  
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 07.06.2021
Площадь пожара превысила 250 кв.метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^