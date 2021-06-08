ДТП произошло ночью
8 июня в 02.18 часов ночи на станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на пути, где в него врезался грузовой поезд. Это произошло при исправно действующей автоматической сигнализации, отметили в пресс-службе ВСЖД.
Машинист поезда применил экстренное торможение. В результате ДТП двое человек пострадали в легковом автомобиле.
На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.
В Иркутской области в столкновении авто и поезда пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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