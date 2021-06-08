В Иркутской области в столкновении авто и поезда пострадали два человека

ДТП произошло ночью



8 июня в 02.18 часов ночи на станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на пути, где в него врезался грузовой поезд. Это произошло при исправно действующей автоматической сигнализации, отметили в пресс-службе ВСЖД.



Машинист поезда применил экстренное торможение. В результате ДТП двое человек пострадали в легковом автомобиле.



На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

