В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП

На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше
Большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах Бурятии с начала года произошла в среду. Об этом говорится в сообщении УГИБДД по Бурятии.
- Анализ показал: самым аварийно-опасным днём является среда (53 ДТП за пять месяцев текущего года). Меньше всего дорожных происшествий приходится на четверг (36 ДТП), - сообщили в Госавтоинспекции.
Всего за пять месяцев 2021 года в Бурятии зарегистрировано 305 ДТП, в результате которых 30 человек погибли и 375 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП сократилось на 9,5%, количество погибших в них людей – на 16,7%, раненых – на 17%.
Анализ показал, что основная масса дорожных аварий произошла из-за нарушений правил водителями: по их вине зафиксировано 267 ДТП.
При этом в 60 происшествиях водители управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения. Результатом такого поведения стала гибель 13 человек и травмирование ещё 79-ти.
- Пешеходы стали виновниками 37 ДТП, в которых девять граждан погибли и 28 получили травмы. Отметим, в 17 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего с начала года зарегистрировано 93 наезда на пешеходов.
С участием детей в возрасте до 16 лет зафиксировано 33 ДТП.
К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения по итогам пяти месяцев привлечено свыше 208 тысяч водителей. Из них 3349 человек управляли авто-мототранспортом в состоянии опьянения.
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Происшествия, Фото:
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