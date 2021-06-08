В Бурятии рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

На дорогах республики смертельных ДТП стало меньше



Большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах Бурятии с начала года произошла в среду. Об этом говорится в сообщении УГИБДД по Бурятии.



- Анализ показал: самым аварийно-опасным днём является среда (53 ДТП за пять месяцев текущего года). Меньше всего дорожных происшествий приходится на четверг (36 ДТП), - сообщили в Госавтоинспекции.



Всего за пять месяцев 2021 года в Бурятии зарегистрировано 305 ДТП, в результате которых 30 человек погибли и 375 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП сократилось на 9,5%, количество погибших в них людей – на 16,7%, раненых – на 17%.



Анализ показал, что основная масса дорожных аварий произошла из-за нарушений правил водителями: по их вине зафиксировано 267 ДТП.



При этом в 60 происшествиях водители управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения. Результатом такого поведения стала гибель 13 человек и травмирование ещё 79-ти.



- Пешеходы стали виновниками 37 ДТП, в которых девять граждан погибли и 28 получили травмы. Отметим, в 17 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всего с начала года зарегистрировано 93 наезда на пешеходов.



С участием детей в возрасте до 16 лет зафиксировано 33 ДТП.



К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения по итогам пяти месяцев привлечено свыше 208 тысяч водителей. Из них 3349 человек управляли авто-мототранспортом в состоянии опьянения.

