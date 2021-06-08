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В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет

В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Похититель отправится в колонию особого режима

Хоринский районный суд в Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего ранее судимого жителя Волгоградской области, похитившего трёхлетнюю девочку.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили в январе 2021 года в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге она попросила о помощи своего ранее судимого приятеля из Волгоградской области.

Мужчина приехал в Бурятию. Он зашёл в дом и напал на отца девочки с пневматическим пистолетом, угрожая его убить.

- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказывал на допросе задержанный мужчина.



Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где их уже поджидала мать ребёнка.

Однако похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Подсудимый был признан виновным. Суд с учётом наличия особо опасного рецидива назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

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