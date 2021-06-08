В Бурятии похитителя маленькой девочки посадили на шесть лет









Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где их уже поджидала мать ребёнка.



Однако похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».



Подсудимый был признан виновным. Суд с учётом наличия особо опасного рецидива назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





