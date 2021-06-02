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В Забайкалье подтопило несколько населённых пунктов

В Забайкалье подтопило несколько населённых пунктов
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
По словам вице-премьера краевого правительства, проблемы нет, поскольку вода спадает

В Забайкальском крае из-за сильных дождей, которые прошли в последние сутки по северо-востоку и востоку региона, произошло подтопление населённых пунктов в пяти районах. По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулёва, паводковая ситуация осложнилась в 12 населённых пунктах.

- Размыто восемь участков дорог, вода снесла два моста, два населённых пункта оказались практически отрезаны от снабжения. Сейчас организованы переправы, дежурят оперативные группы МЧС и муниципальных образований. В отрезанные из-за подтопления населённые пункты организована доставка продуктов первой необходимости. В принципе, проблемы нет, поскольку вода спадает. Технику мы сейчас сосредотачиваем. Нужны сутки, чтобы вода спала. После этого восстановим дороги», - подчеркнул Андрей Гурулев.

Так, к примеру, режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введён в Чернышевском районе, на днях вода поднялась на реках Алеур и Урюм вблизи населённых пунктов Урюм, Алеур, Аксеново-Зилово. Как сообщил глава Чернышевского района Виктор Наделяев, шесть семей из села Зудыра временно покинули дома и поехали к родственникам.

- Если будет нужно пункты временного размещения будут открыты в школах и детских садах. Пока такой необходимости нет, вода идёт на спад. Однако мы продолжаем вести информационную работу с населением о готовности к любым изменениям погоды и круглосуточно мониторим ситуацию на водоёмах,- пояснил Виктор Наделяев.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, вице-премьер региона Андрей Гурулёв планирует выехать в зоны подтопления 3 июня.
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