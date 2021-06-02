В Братске эвакуировали 29 детсадов из-за сообщения о минировании

Детей разместили в близлежащих школах
Утром 2 июня 29 детских садов Братска получили сообщения о минировании учреждения. Письмо поступило по электронной почте ночью. После прочтения сообщения руководством садов были приняты оперативные меры. Никто из детей на пострадал. На месте работают правоохранительные органы. Об этом рассказала заместитель мэра города по социальным вопросам Марина Зубакова.
- Данные электронные письма увидели заведующие, оповестили все службы экстренного реагирования, которые в соответствии с алгоритмом приступили к выполнению своих задач. Дети все эвакуированы в близлежащие школы, где им обеспечат питание и соответствующий уход. Сейчас на месте работают правоохранительные органы и другие службы. Мы убедительно просим всех родителей для того, чтобы облегчить работу администрации дошкольных образовательных учреждений, забрать ребятишек домой, если есть такая возможность. Все другие детские сады продолжают работать в штатном режиме. Конечно, мы проведём внеплановые проверки, ограничим доступ посторонних лиц территорию детских садов и оздоровительных учреждений для того, чтобы обезопасить безопасность и принять все неотложные меры, - прокомментировала Марина Зубакова.
Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, сообщения о минировании поступили в детские сады №№ 1, 5, 15, 25, 26, 51, 57, 61, 64, 68, 70, 76, 77, 79, 83, 91, 93, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116 и 117. Всего было эвакуировано 2456 воспитанников и 733 сотрудника.
По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, на 12 часов дня правоохранительными органами проверены 10 детских садов, куда возвращаются дети.
- В настоящее время правоохранительными органами отрабатывается информация о минировании братских детских садов. В 29 детских садов письмо поступило по электронной почте ночью. В детский сад №46 письмо не поступало, был ложный вызов. Мы оперативно приняли все меры и эвакуировали детей в близрасположенные школы. В школах детей приняли, устроили, накормили горячим питанием, напоили чаем. Из 30 детских садов два были закрыты на ремонт и там не было детей, в семи детских садах был частичный ремонт, поэтому дети находились в других помещениях. На данный момент правоохранительными органами проверены 10 детских садов, куда возвращаются дети. Сейчас идёт отработка оставшихся учреждений, - пояснил Сергей Серебренников.
В Братске эвакуировали 29 детсадов из-за сообщения о минировании
Происшествия, Фото:
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