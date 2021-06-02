Школьница успела продать украденное
В Чите в полицию поступило заявление о краже двух ноутбуков. Пропажа техники произошла в разные дни. После совершения первой кражи преподаватели понадеялись отыскать ноутбук своими силами. Однако, когда была обнаружена пропажа второго ноутбука, обратились в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершила старшеклассница. Девушка дала признательные показания. Технику она успела продать.
Полицейские установили место сбыта и изъяли ноутбуки.
В настоящее время в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьница успела продать украденное
Огонь потушила автоматическая система пожаротушения
Пожарным удалось предотвратить уничтожения части товаров
Трактор угонщик завёл с помощью проводов
За кражу денег она получила условный срок
Комментарий нашла прокуратура
Любителем «травы» оказался многодетный отец
Увиденные трупы коров повергли специалиста в шок
Пострадавшие перечислили аферистам сбережения, которые копили десятилетиями, а одна из них заложила квартиру
Грабительница не сознавалась в преступлении даже после задержания
Один из водителей пояснил, что хотел обогнать другие автомобили
Мужчина получил условный срок
Факт ДТП подтвердили в Госавтоинспекции, но пока без имён
Мальчик был госпитализирован
Матери героически погибшего школьника вручили медаль