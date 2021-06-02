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В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки

В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Школьница успела продать украденное

В Чите в полицию поступило заявление о краже двух ноутбуков. Пропажа техники произошла в разные дни. После совершения первой кражи преподаватели понадеялись отыскать ноутбук своими силами. Однако, когда была обнаружена пропажа второго ноутбука, обратились в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершила старшеклассница. Девушка дала признательные показания. Технику она успела продать.

Полицейские установили место сбыта и изъяли ноутбуки.

В настоящее время в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража школы
 
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