В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки

Школьница успела продать украденное



В Чите в полицию поступило заявление о краже двух ноутбуков. Пропажа техники произошла в разные дни. После совершения первой кражи преподаватели понадеялись отыскать ноутбук своими силами. Однако, когда была обнаружена пропажа второго ноутбука, обратились в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершила старшеклассница. Девушка дала признательные показания. Технику она успела продать.



Полицейские установили место сбыта и изъяли ноутбуки.



В настоящее время в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

