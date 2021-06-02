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В Братске загорелась пекарня в торговом центре

В Братске загорелась пекарня в торговом центре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Огонь потушила автоматическая система пожаротушения

Вечером 1 июня произошёл пожар в торговом центре «Инва» в жилом районе Энергетик города Братск.

На место пожара были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны по повышенному рангу вызова. Спустя несколько минут, прибыв к месту вызова, пожарные обнаружили, что возгорание потушено автоматической установкой пожаротушения. Угрозы для торгового центра уже не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ходе проверки установлено, что двухэтажное здание торгового центра площадью более тысячи квадратных метров оборудовано автоматической системой пожаротушения и системами пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. На момент возникновения пожара посетители и обслуживающий персонал в здании отсутствовали. На месте оставались охранники частного предприятия.

Примерно в 21:00 в закрытом здании сработала пожарная сигнализация. Охранники, проведя обход, обнаружили задымление в пекарне, дверь которой была заперта. Вскрыв дверь, сотрудники охранного предприятия обнаружили, что помещение задымлено. Отрытого горения уже не наблюдалось, поскольку в первые же минуты в помещении сработала система автоматического пожаротушения, в результате открытый огонь был потушен.

Огонь повредил стену пекарни и вытяжку. Причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы в электросети. По данному факту проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.

Дознаватели МЧС отметили, что благодаря своевременно сработавшей автоматической системе пожаротушения предотвращен пожар, который мог насести серьёзный материальный ущерб.


пожар торговый центр
 
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