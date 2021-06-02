В Бурятии частично сгорел магазин





Ранним утром 1 июня в селе Джида в Бурятии загорелся продуктовый магазин «Центральный». На место пожара выехал дежурный караул пожарной части №17.Когда пожарные прибыли на место, в здании магазина было плотное задымление. Пожарные ликвидировали возгорание, предотвратив уничтожение части товара и техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.- Три машины пожарных было, они долго попасть не могли внутрь, потому что двери магазина изнутри были закрыты, пока их срезали. Окна разбивали, но оттуда дым валит, ничего не видно, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.В результате пожара здание магазина повреждено изнутри на площади 250 кв. м, остальная площадь закопчена.Причиной возгорания, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки здания.