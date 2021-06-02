Два участка дороги в Сретенском районе перекрыли из-за подтопления
В Забайкальском крае по состоянию на первую половину дня 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах.
- Движение перекрыто на участках дорог в Чернышевском районе, на двух «регионалках» в Сретенском районе, из-за разлива реки Ясутай в Тунгокоченском районе нет проезда к Кыкеру и Тунгокочену. Проезд затруднён в Александрово-Заводском, Шелопугинском, Газ-Заводском районах. В Балейском затопило два объезда для грузовых машин возле села Колобово, - рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.
Дорожные службы приступят к восстановительным работам сразу, как только вода пойдёт на спад.
В Сретенском районе Забайкальского края из-за подтопления перекрыто движение на двух участках региональной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи.
- «Проезда нет на 236 километре дороги в селе Усть-Наринзор из-за разлива реки Курлыча. Существует опасность подмыва моста. Кроме того, из-за выхода воды на проезжую часть перекрыто движение с 269 километра в сторону Шелопугино. На месте дежурят дорожные службы и спецтехника, к восстановительным работам можно будет приступить только после спада воды, – пояснил Сергей Кривощеков.
Он отметил, что помимо участков дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи в Сретенском районе также нет проезда на 10 и 26 километрах по пути к селу Усть-Карск.
- Минстрой Забайкальского края просит водителей заранее планировать маршруты или отказаться от поездок в указанные районы, - сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье региональные дороги уходят под воду
Происшествия, Фото:
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