В Чите спасли запертую в квартире собаку

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Читы

Ранее из этой квартиры удалось вызволить кошку и ещё одного пса



1 июня в Чите была вскрыта квартира в микрорайоне Осетровка, в которой по информации общественников несколько дней взаперти содержалась собака. Меры были приняты по инициативе администрации Ингодинского района.



Изначально сообщалось о двух собаках, но одно животное находилось на балконе и его удалось спасти с помощью автовышки.



По словам начальника жилищного отдела комитета по управлению имуществом Дмитрия Ерёмина, было установлено, что квартира является муниципальной. Хозяйка умерла, её сын находится в местах лишения свободы. Кто проживал в квартире точно неизвестно.



Дверь в квартиру была вскрыта в присутствии представителей администрации Ингодинского района, комитета по управлению имуществом, УК «Лидер» и полиции.



Сильно истощённую собаку передали волонтёрам, которые заберут её на передержку. После этого дверь в жилое помещение заварили и опечатали для предотвращения доступа посторонних лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

